Названы самые медийные политики Петербурга

Самым упоминаемым политиком стал губернатор Петербурга.

Стало известно, каких петербургских политиков, деятелей культуры, науки и спорта чаще всего цитировали СМИ в I квартале 2024 года. Соответствующее исследование провело издание "Петербургский дневник" совместно с аналитической системой "Медиалогия".

Самым упоминаемым политиком стал губернатор Петербурга.

Александр Беглов находится в постоянном диалоге с людьми. Он не просто выступает на совещаниях правительства города, а выезжает на места, где, например, ведется активное строительство или создаются новые общественные пространства. Юрий Светов, политолог

Градоначальника упомянули в СМИ 35,2 тыс. раз. Отличились также вице-губернаторы Петербурга Кирилл Поляков (2,6 тыс. упоминаний) и Борис Пиотровский (1,8 тыс. упоминаний).

В рейтинге депутатов Законодательного Собрания города (ЗакСа) лидирует руководитель парламента Александр Бельский.

Он не только ведет заседания, но еще и высказывается по поводу наиболее значимых решений, законопроектов, встречается в том числе с представителями других регионов и даже государств. Дмитрий Гавра, политолог и социолог

Кроме того, в топе присутствуют главы двух фракций в ЗакСе Петербурга: Павел Крупник ("Единая Россия") и Роман Кононенко (КПРФ).

В рейтинге председателей комитетов городского правительства первое место занял глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев. Политолог Александр Конфисахор утверждает, что причина его популярности – транспортная реформа. Не меньший интерес у СМИ вызывает работа городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Напомню, что как раз в начале года своих новых, российских, хозяев находили предприятия автомобильного кластера, оставленные на произвол судьбы иностранными компаниями, ушедшими из РФ. Александр Конфисахор, политолог

Ранее на Piter.TV: в Петербурге могут начать награждать лучшие профессиональные династии.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)