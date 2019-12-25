Делегация из Зимбабве во главе с Кембо Мохади приехала в Петербург

Петербург встретил делегацию высокого уровня из Зимбабве.

8 ноября в Санкт-Петербург прибыла делегация Зимбабве во главе со вторым вице-президентом республики Кембо Мохади. У трапа самолета высокого гостя встретил вице-губернатор города, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете отметили, что Петербург заинтересован в развитии сотрудничества со странами Африки. Ожидается, что визит зимбабвийских партнеров станет возможностью для укрепления взаимодействия и презентации торгово-экономического потенциала Северной столицы.

Также представители ведомства подчеркнули, что гостям намерены показать достопримечательности города.

Ранее СПбГУТ подарил храму в Пекине образ преподобного Исаакия Далматского.

Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга