КГИОП объявил предостережение из-за изображения Путина на фасаде дома

В Петербурге проверят законность мурала с фразой президента о семейном счастье.

КГИОП объявил предостережение правообладателю здания в Петербурге, на стене которого разместили мурал с цитатой президента Владимира Путина. Кроме того, Государственная административно-техническая инспекция намерена провести профилактическое мероприятие из-за отсутствия сведений о согласовании изображения.

6 ноября комитет по охране памятников ответил на обращение активиста Ярослава Кострова. Ведомство сообщило, что правообладателю здания объявили предостережение. В ответ активист попросил разъяснить, при каких обстоятельствах такая мера может повлечь штраф или судебное разбирательство.

В КГИОП уточнили, что дом не имеет статуса памятника архитектуры, но относится к ценным рядовым объектам охраняемой среды. Первоначально в СМИ появилась информация, что мурал находится на доме № 12 — объекте культурного наследия регионального значения, известном как дом барона Л. К. фон Таубе. Однако, по данным Кострова, изображение нанесено на брандмауэр соседнего здания № 14, которое не обладает охранным статусом.

В ГАТИ активисту сообщили, что в городской информационной системе отсутствуют сведения о согласовании размещения мурала. В ведомстве заявили, что решат вопрос о проведении профилактического мероприятия.

Изображение появилось 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Его автором стал художник Филипп Дульмаченко, ранее создавший во Владивостоке мурал с портретом президента и амурским тигром. На петербургском фасаде разместили фразу "Что касается секрета семейного счастья — это любовь". Владимир Путин произнес ее во время пресс-конференции в декабре 2020 года.

Площадь изображения составляет около 200 кв. м. Мурал создан в рамках проекта "Счастье — это", который стартовал в Екатеринбурге.

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Фото: Вконтакте/Ярослав Костров