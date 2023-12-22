В Петербурге могут начать награждать лучшие профессиональные династии

Для участия профессиональная династия "должна насчитывать не менее трех поколений, которые в сумме отработали минимум 30 лет в одной сфере Петербурга и достигли в ней высоких результатов".

Законодательное Собрание (ЗакС) Петербурга готовит проект о ежегодном награждении лучших профессиональных династий города. Об этом 1 мая пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на председателя парламента Александра Бельского.

Номинантов премии намерены выбирать на конкурсной основе. Для участия профессиональная династия "должна насчитывать не менее трех поколений, которые в сумме отработали минимум 30 лет в одной сфере Петербурга и достигли в ней высоких результатов". Кандидатов будут выдвигать городские профсоюзы, трудовые коллективы, исполнительные органы и депутаты ЗакСа. Размер премии составит 100 тыс. рублей.

Александр Бельский отмечает, что профессиональные династии являются ценным активом экономики Петербурга. Они воспитывают в детях подлинную любовь к Родине, передавая им свой опыт и верность делу. О таких людях "должны знать все горожане".

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