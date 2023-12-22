Депутаты ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект о подарках для новорожденных

Стоимость подарка составит около 15 тысяч рублей.

В среду, 24 апреля, состоялось заседание в ЗакСе Петербурга. Депутаты поддержали вручение подарков для родившихся в городе малышей. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Как отметил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, молодые родители получат минимальный набор необходимых вещей для новорожденного.

Стоимость подарка составит около 15 тысяч рублей. В набор войдут вещи, необходимые на первом этапе жизни новорожденного. Речь идет об одежде, постельном белье, средствах гигиены, музыкальной игрушке на кроватку, подогревателе детского питания, радионяне.

Коробку с подарками будут выдавать в ЗАГСе родителям детей, которые родились после 1 августа. Вещи получат все дети, у которых есть петербургская регистрация, в том числе временная.

В этом году город на Неве потратит на подарки новорожденным 304,7 млн рублей.

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