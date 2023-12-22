О детях, обнаруженных в подвале дома по Московскому шоссе, доложат Бастрыкину

По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении их родителей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по информации о нарушении прав несовершеннолетних в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 10 апреля.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Напомним, накануне правоохранители установили, что в подвале дома 14 по Московскому шоссе проживали 36-летний мужчина и трое его сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет. Полицейские выяснили, что дети воспитывались в антисанитарных условиях. Их госпитализировали с признаками ОРВИ, ссадинами и синяками.

По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении их родителей возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Расследование продолжается. Делом заинтересовалась и прокуратура Московского района Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что администратор выставки в Зеленогорске ударил женщину с трехлетним ребенком.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга