Прокуратура заинтересовалась детьми, проживающими в подвале дома по Московскому шоссе

Прокуратурой будет дана оценка исполнению родителями детей своих обязанностей.

Прокуратура Московского района устанавливает все причины и обстоятельства оставления малолетних в подвале в одном из домов по Московскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее соседи обратились в полицию с заявлением о том, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его сыновей в возрасте от 2 до 6 лет. В ходе проверки полицейские выяснили, что дети проживали и воспитывались в антисанитарных условиях. Несовершеннолетних изъяли и поместили в медицинское учреждение.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению родителями детей своих обязанностей, а также соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Особое внимание будет обращено на вопросы дальнейшего жизнеустройства детей с целью соблюдения их прав на благополучное и безопасное воспитание.

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Фото: прокуратура Петербурга