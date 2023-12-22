Мужчина и трое его сыновей проживали в подвале на Московском шоссе

Об инциденте были проинформированы органы опеки.

В полицию Петербурга 9 апреля от горожан поступила информация о возможном ненадлежащем воспитании детей, которые проживают в доме 14 по Московскому шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли правоохранители, в том числе, инспектор по делам несовершеннолетних. Установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его сыновей в возрасте от 2 до 6 лет.

В ходе проверки полицейские выяснили, что дети проживали и воспитывались в антисанитарных условиях. Их изъяли и поместили в медицинское учреждение. Мужчину доставили в отдел.

Об инциденте были проинформированы органы опеки. Детали произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV