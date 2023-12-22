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Администратор выставки в Зеленогорске ударил женщину с трехлетним ребенком
Сегодня, 22:56
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Администратор выставки в Зеленогорске ударил женщину с трехлетним ребенком

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По данному факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

На выставке в петербургском Зеленогорске накануне один из администраторов применил физическую силу в отношении женщины и ее трехлетнего ребенка. По данному факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, рассказали в пресс-службе ведомства 9 апреля.

Отмечается, что соответствующая информация распространилась в интернете. Применяя физическую силу, сотрудник экспозиции потребовал от женщины покинуть выставочный павильон.

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать по данному факту проверку и представить доклад.

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: задержан петербуржец, применивший газовый баллончик в ходе дорожного конфликта.

Фото: Информационный центр СК РФ

Теги: александр бастрыкин, зеленогорск, молодой человек ударил женщину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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