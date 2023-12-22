Задержан петербуржец, применивший газовый баллончик в ходе дорожного конфликта

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Задержан водитель, применивший газовый баллончик в ходе дорожного конфликта у дома 42 корпус 2 по Дальневосточному проспекту. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 4 апреля обратился 47-летний житель одного из домов по улице Тельмана. Петербуржец сообщил, что около девяти часов вечера у дома 42 корпус 2 по Дальневосточному проспекту в результате возникшего дорожного конфликта водитель Honda распылил в его сторону содержимое газового баллончика, после чего скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими у дома 59 корпус 2 по проспекту Большевиков 8 апреля по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний неработающий местный житель. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.tv