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Уроженец Дагестана избил таксиста и порезал ему колеса в Колпино
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Уроженец Дагестана избил таксиста и порезал ему колеса в Колпино

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Агрессивный водитель задержан и помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Дорожный конфликт завершился избиением и порчей машины в Колпинском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 9 апреля в полицию позвонила женщина. Она сообщила об аварии в Колпино и о том, что один из участников ДТП избивает другого. Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Дагестана, ныне живущего в поселке Тельмана. По предварительным данным, на дороге он избил 26-летнего жителя Всеволожского района, работающего в такси. Также мужчина порезал колеса машины своему оппоненту и угрожал ножом.

Агрессивный водитель задержан и помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в торговом комплексе на Ленинском проспекте 17-летний петербуржец ударил ножом семиклассницу.

Фото: Piter.tv

Теги: конфликт, таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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