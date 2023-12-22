Уроженец Дагестана избил таксиста и порезал ему колеса в Колпино

Агрессивный водитель задержан и помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Дорожный конфликт завершился избиением и порчей машины в Колпинском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 9 апреля в полицию позвонила женщина. Она сообщила об аварии в Колпино и о том, что один из участников ДТП избивает другого. Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Дагестана, ныне живущего в поселке Тельмана. По предварительным данным, на дороге он избил 26-летнего жителя Всеволожского района, работающего в такси. Также мужчина порезал колеса машины своему оппоненту и угрожал ножом.

Агрессивный водитель задержан и помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в торговом комплексе на Ленинском проспекте 17-летний петербуржец ударил ножом семиклассницу.

Фото: Piter.tv