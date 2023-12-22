В торговом комплексе на Ленинском проспекте 17-летний петербуржец ударил ножом семиклассницу

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В торговом комплексе "Фиолент" на Ленинском проспекте, 100к1, в зоне фудкорта 5 апреля 17-летний подросток ударил ножом ученицу 7 класса. Его задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 апреля.

Установлено, что петербуржец нанес ножевое ранение в бедро девочке, которая находилась в торговом комплексе со своими знакомыми, и скрылся. С компанией за соседним столом у них возник словесный конфликт. Потерпевшую бригада "скорой" помощи с резаной раной бедра доставила в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.

Днем 6 апреля опергруппа уголовного розыска Кировского района у дома 55к1 по Ленинскому проспекту задержала подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 17-летний житель Красносельского района.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка больше года проведет в колонии за удар ножом в живот мужу.

Фото: Piter.TV