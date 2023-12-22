В Гатчинском районе задержан воспитанник школы-интерната, ударивший ножом мужчину

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Ленинградской области задержан воспитанник школы-интерната, ударивший ножом мужчину. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.

В полицию 26 мая из больницы поступила телефонограмма о том, что с проникающим ранением в состоянии средней степени тяжести самостоятельно обратился 36-летний житель поселка Сиверский.

Было установлено, что 26 мая в одном из домов по Советской улице у потерпевшего произошел конфликт с 15-летним учащимся школы-интерната, в ходе которого последний нанёс своему оппоненту удар ножом в живот.

Подозреваемый задержан полицейскими. У молодого человека изъяты нож и бейсбольная бита. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее нетрезвый петербуржец напал на сотрудников кафе с ножом.

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