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Нетрезвый петербуржец напал на сотрудников кафе с ножом

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Мужчину обезвредили и задержали.

Житель Петербурга попытался напасть на росгвардейца во время задержания за угрозу убийством персоналу кафе. Об этом 23 мая рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, ночью 22 мая, в полицию обратились сотрудники заведения на Гончарной улице и сообщили, что в кафе находится дебошир, который пытается ударить ножом бармена и угрожает персоналу расправой. 

По данному адресу прибыли два наряда вневедомственной охраны. При виде их нетрезвый 25-летний посетитель бросил нож. В момент задержания он схватил со стола вилку и попытался ей нанести удар одному из работников Росгвардии. 

Росгвардеец уклонился от удара, после чего в отношении нападавшего применили физическую силу и спецсредства – наручники. Мужчину обезвредили и задержали.

Ранее на Piter.TV: задержан петербуржец, натравивший питбуля на прохожих.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: гончарная улица, нападение на сотрудника росгвардии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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