В машине Mercedes мигранта обнаружили наркотики в Петербурге

Полиция задержала водителя Mercedes-Benz, перевозившего наркотики в автомобиле. Машину остановили на Гончарной улице.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в иномарке 22-летнего мигранта накануне обнаружили пакет с 19 свертками. В 14 пакетиках находилось вещество растительного происхождения, в пяти – порошкообразное вещество белого цвета. Все направили на экспертизу, в двух исследуемых пакетиках был мефедрон общей массой 1,84 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти