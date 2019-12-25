  1. Главная
В машине Mercedes мигранта обнаружили наркотики в Петербурге
Сегодня, 8:59
Все направили на экспертизу, в двух исследуемых пакетиках был мефедрон общей массой 1,84 грамма.

Полиция задержала водителя Mercedes-Benz, перевозившего наркотики в автомобиле. Машину остановили на Гончарной улице. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в иномарке 22-летнего мигранта накануне обнаружили пакет с 19 свертками. В 14 пакетиках находилось вещество растительного происхождения, в пяти – порошкообразное вещество белого цвета. Все направили на экспертизу, в двух исследуемых пакетиках был мефедрон общей массой 1,84 грамма. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кудрово задержали приезжего с крупной партией наркотика в кармане куртки. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

