Стали известны подробности убийства в хостеле на Гончарной

Задержанный и погибший – участники СВО.

В Петербурге материалы проверки по факту обнаружения тела в хостеле на Гончарной улице передают военному следствию. По данным "Фонтанки", предполагаемый убийца и погибший – участники СВО.

Напомним, в номере отеля нашли труп 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого, которому 32 года, задержали на месте. Он передан в военный следственный отдел СК РФ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на Можайской.

Фото: Piter.TV