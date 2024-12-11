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Стали известны подробности убийства в хостеле на Гончарной
Сегодня, 8:52
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Стали известны подробности убийства в хостеле на Гончарной

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Задержанный и погибший – участники СВО.

В Петербурге материалы проверки по факту обнаружения тела в хостеле на Гончарной улице передают военному следствию. По данным "Фонтанки", предполагаемый убийца и погибший – участники СВО. 

Напомним, в номере отеля нашли труп 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого, которому 32 года, задержали на месте. Он передан в военный следственный отдел СК РФ. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на Можайской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гончарная улица, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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