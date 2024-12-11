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Следователи прибыли в хостел на Гончарной улице, где убили мужчину

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Проводится работа по фиксации следов, обнаружению и изъятию доказательств.

Следователи работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

К правоохранителям 27 января обратился сотрудник отеля на Гончарной улице с информацией о том, что он нашел труп неизвестного. Проводится работа по фиксации следов, обнаружению и изъятию доказательств. 

В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причины смерти погибшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Напомним, предварительно, мужчину жестоко избил 37-летний житель хостела в ходе распития алкоголя. Он вытащил за ноги скончавшегося и скинул в подвал. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец нашел труп задушенной сестры в квартире на Художников. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: гончарная улица, следователи, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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