Следователи прибыли в хостел на Гончарной улице, где убили мужчину

Проводится работа по фиксации следов, обнаружению и изъятию доказательств.

Следователи работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

К правоохранителям 27 января обратился сотрудник отеля на Гончарной улице с информацией о том, что он нашел труп неизвестного. Проводится работа по фиксации следов, обнаружению и изъятию доказательств.

В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причины смерти погибшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, предварительно, мужчину жестоко избил 37-летний житель хостела в ходе распития алкоголя. Он вытащил за ноги скончавшегося и скинул в подвал.

Ранее на Piter.TV: петербуржец нашел труп задушенной сестры в квартире на Художников.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу