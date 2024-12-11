Петербуржец нашел труп задушенной сестры в квартире на Художников

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Петербурга обнаружил тело своей сестры на севере города. Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", вечером в субботу, 25 января, мужчина пришел в гости к своей 52-летней сестре в квартиру, расположенную в доме 35 на проспекте Художников.

Женщина была найдена с признаками удушения. Её 57-летний сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, лишь издавал нечленораздельные звуки.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Тело было отправлено в морг для выяснения причин смерти. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подростка с колото-резаными ранами госпитализировали из квартиры на Долгоозерной.

Фото: Piter.TV