  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подростка с колото-резаными ранами госпитализировали из квартиры на Долгоозерной
Сегодня, 10:11
262
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Подростка с колото-резаными ранами госпитализировали из квартиры на Долгоозерной

0 0

Сотрудники правоохранительных органов Приморского района изучают обстоятельства травм.

Сотрудники правоохранительных органов Приморского района изучают обстоятельства травм подростка, которому нанесены ранения.

АН "Оперативное приключение" сообщает, что 17-летнего парня доставили в детскую больницу №19 имени Раухфуса утром 23 января из квартиры на Долгоозерной улице. Молодого человека госпитализировали с многочисленными колото-резанными ранами шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, рук и ног. 

Семья пострадавшего многодетная: отец работает в турфирме, а мать домохозяйка. В семье также проживают две сестры подростка возрастом 11 и 12 лет.

Ранее мы сообщили о том, что похищение подростка в Колпино обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии