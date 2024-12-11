Подростка с колото-резаными ранами госпитализировали из квартиры на Долгоозерной

Сотрудники правоохранительных органов Приморского района изучают обстоятельства травм.

Сотрудники правоохранительных органов Приморского района изучают обстоятельства травм подростка, которому нанесены ранения.

АН "Оперативное приключение" сообщает, что 17-летнего парня доставили в детскую больницу №19 имени Раухфуса утром 23 января из квартиры на Долгоозерной улице. Молодого человека госпитализировали с многочисленными колото-резанными ранами шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, рук и ног.

Семья пострадавшего многодетная: отец работает в турфирме, а мать домохозяйка. В семье также проживают две сестры подростка возрастом 11 и 12 лет.

Ранее мы сообщили о том, что похищение подростка в Колпино обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV