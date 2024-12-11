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Похищение подростка в Колпино обернулось уголовным делом
Сегодня, 8:17
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Похищение подростка в Колпино обернулось уголовным делом

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание представить отчет о процессе расследования.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание представить отчет о процессе расследования уголовного дела по факту похищения человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в Колпино злоумышленники в черных масках вошли в арендуемую комнату коммунальной квартиры по адресу: Заводской проспект, дом № 36. Они атаковали 15-летнего юношу и 17-летнюю девушку, применив физическую силу, и похитили у них "айфоны".

Но преступники не ограничились только этим: они затолкали юношу в машину Toyota и увезли в неизвестном направлении. В автомобиле они угрожали подростку убийством и обещали закопать его.

Ранее мы сообщили о том, что в  квартире на Петроградке избили 16-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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