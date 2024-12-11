Разыскиваются злоумышленники, похитившие и избившие колпинского школьника

Пятнадцатилетний школьник вместе с отцом обратился в больницу вечером 22 января.

Полиция Колпинского района ищет неизвестных, похитивших несовершеннолетнего. Подробности сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Поздним вечером 21 января в коммунальную квартиру на Заводском проспекте ворвались трое неизвестных преступников в черных масках-балаклавах, схватили школьника, вывели на улицу и посадили в автомобиль Toyota. У парня отобрали телефон стоимостью 42 тысячи рублей, били и требовали вернуть деньги. Около 4 часов утра школьника высадили в районе железнодорожной станции "Фарфоровская" в Невском районе.

Пятнадцатилетний школьник вместе с отцом обратился в больницу вечером 22 января.

Также в той же квартире с потерпевшим находилась 17-летняя десятиклассница. У девушки забрали смартфон стоимостью 68 тысяч рублей. Об этом мать девушки заявила в полицию.

Ранее житель Ленобласти жестоко избил ухажера бывшей супруги на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv