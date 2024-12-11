Житель Ленобласти жестоко избил ухажера бывшей супруги на Ленинском проспекте

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В субботу, 18 января, в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о доставке 34-летнего мужчины, проживающего по адресу Ленинский проспект, дом 117/1, с различными травмами. Несмотря на отказ пострадавшего от госпитализации, медики оценили полученные им повреждения как тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как информирует ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 21 января возле дома 8 корпус 4 по Дачному проспекту сотрудники полиции задержали 35-летнего безработного жителя посёлка Беседы Всеволожского района Ленинградской области.

Задержанный подозревается в избиении нового партнера своей бывшей супруги, совершенном на почве ревности. В соответствии со статьей 91 УПК РФ подозреваемый был взят под стражу и помещен в изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина похитил три кольца с бриллиантами из ювелирного магазина в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV