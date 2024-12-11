Мужчина похитил три кольца с бриллиантами из ювелирного магазина в центре Петербурга

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция принимает меры для розыска и задержания преступника.

Вечером во вторник, 21 января, в полицию Центрального района поступила информация от управляющей ювелирного магазина, находящегося в отеле на Михайловской улице, дом 1/7, о краже колец.

Как информирует ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем, между 14:54 и 15:30, в магазин вошел незнакомый мужчина, который попросил продемонстрировать ему ювелирные изделия, якобы намереваясь купить подарок для своей дочери. Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлечется, злоумышленник похитил три кольца из белого золота с бриллиантами. Общий ущерб составил 1 930 000 рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция принимает меры для розыска и задержания преступника.

Ранее мы сообщили о том, что оружие и боеприпасы нашли в гараже на Софийской.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")