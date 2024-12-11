Оружие и боеприпасы нашли в гараже на Софийской

После осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова, три магазина и 97 патронов.

Вечером в понедельник, 20 января 2025 года, в 20:08, в полицию Фрунзенского района обратился 35-летний сварщик с заявлением о находке оружия и боеприпасов в своём гараже, расположенном по адресу улица Софийская, дом 90.

Как информирует ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина приобрёл гараж у другого жителя района и не посещал его примерно полгода. После осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова, три магазина и 97 патронов.

Вся обнаруженная амуниция направлена на экспертизу. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока остаётся открытым.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист избил пешехода в Парголово.

Фото: Piter.TV