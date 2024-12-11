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Оружие и боеприпасы нашли в гараже на Софийской
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Оружие и боеприпасы нашли в гараже на Софийской

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После осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова, три магазина и 97 патронов.

Вечером в понедельник, 20 января 2025 года, в 20:08, в полицию Фрунзенского района обратился 35-летний сварщик с заявлением о находке оружия и боеприпасов в своём гараже, расположенном по адресу улица Софийская, дом 90.

Как информирует ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина приобрёл гараж у другого жителя района и не посещал его примерно полгода. После осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на автомат Калашникова, три магазина и 97 патронов.

Вся обнаруженная амуниция направлена на экспертизу. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока остаётся открытым.

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Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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