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В квартире на Петроградке избили 16-летнюю школьницу
Сегодня, 9:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Петроградке избили 16-летнюю школьницу

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Предварительно, к этому причастен её знакомый.

В Петроградском районе выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетней.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 22 января около пяти вечера 16-летняя девочка обратилась в травмпункт с черепно-мозговой травмой, множественными ушибами лица, резаными ранами кисти. Её после оказания помощи отпустили домой.

Предварительно установлено, что вечером 21 января девочка находилась в гостях у знакомого в квартире дома на Песочной набережной. Там знакомый с другом удерживали её в квартире и избили.

Проводится проверка.

Также разыскиваются злоумышленники, похитившие и избившие колпинского школьника.

Фото: Piter.tv

Теги: избили, порезали
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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