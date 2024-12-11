В квартире на Петроградке избили 16-летнюю школьницу

Предварительно, к этому причастен её знакомый.

В Петроградском районе выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетней.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 22 января около пяти вечера 16-летняя девочка обратилась в травмпункт с черепно-мозговой травмой, множественными ушибами лица, резаными ранами кисти. Её после оказания помощи отпустили домой.

Предварительно установлено, что вечером 21 января девочка находилась в гостях у знакомого в квартире дома на Песочной набережной. Там знакомый с другом удерживали её в квартире и избили.

Проводится проверка.

Также разыскиваются злоумышленники, похитившие и избившие колпинского школьника.

Фото: Piter.tv