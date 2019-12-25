В Кингисеппском районе местные жители подозреваются в избиении иностранцев

Также у одного из приезжих, 38-летнего жителя южноазиатской страны, украли 3 500 рублей наличными и мобильный телефон.

Полицейские задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении группы иностранцев в Кингисеппском районе Ленобласти. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 3 августа поступило сообщение от очевидца о том, что у дома 36 деревни Ивановское произошел конфликт. Прибывшие полицейские задержали на месте двух ранее судимых жителей деревни Большая Пустомержа, 39 лет и 41 года.

Установлено, что между местными жителями и приезжими из стран дальнего зарубежья произошел конфликт. У одного из приезжих, 38-летнего жителя южноазиатской страны, украли 3 500 рублей наличными и мобильный телефон. Ущерб составил 11 500 рублей. Приезжие за медпомощью не обращались.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Младший из фигурантов задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Старший пока допрошен в качестве свидетеля.

Ещё один мужчина избил 69-летнего соседа из-за замечания в СНТ "Большие Пороги".

Фото: Piter.tv