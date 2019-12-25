Мужчина избил 69-летнего соседа из-за замечания в СНТ "Большие Пороги"

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция Всеволожского района задержала мужчину, избившего соседа на дачном участке в СНТ "Большие Пороги". Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 августа поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что бригадой скорой помощи с дачного участка в СНТ "Большие Пороги" в тяжелом состоянии госпитализирован 69-летний мужчина. У пострадавшего диагностированы травмы головы. По предварительным данным, около часа ночи потерпевший находился на своём участке, когда сделал замечание соседу из-за громкого шума. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого сосед избил оппонента.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

У дома 24 по Европейскому проспекту в городе Кудрово 3 августа опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 38-летний местный житель, избивший своего соседа на дачном участке.

Ранее на Сенной площади рецидивист избил металлической палкой 54-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv