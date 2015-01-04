На Чекистов петербуржец избил знакомого гаечным ключом

Между собственником гаража и арендатором произошел конфликт из-за раздела имущества.

Полиция проводит проверку по факту гаражных "разборок" с гаечным ключом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 мая в 16:18 обратился мужчина, который сообщил, что знакомый избивает его гаечным ключом у дома 13 по улице Чекистов. Прибывшими полицейскими установлено, что между собственником гаража и арендатором произошел конфликт из-за раздела имущества. До приезда полиции мужчины были забраны в больницу. Чуть позже в полицию поступила телефонограмма, согласно которой состояние 27-летнего мужчины, получившего серьезные травмы головы, было оценено медиками, как тяжелое. Его 50-летний оппонент получил менее значительные травмы и находится в удовлетворительном состоянии.

Полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое петербуржцев избили знакомого и помешали скорой при его госпитализации.

Фото: unsplash (Matt Artz)