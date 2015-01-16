Двое петербуржцев избили знакомого и помешали "скорой" при его госпитализации

У пострадавшего зафиксировали рассечение мягких тканей головы.

Росгвардейцы задержали хулиганов, которые нанесли побои мужчине и помешали работе скорой помощи. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем злоумышленники распивали алкоголь вместе с потерпевшим в квартире дома по проспекту Металлистов. Внезапно между ними произошел конфликт, в ходе которого двое напали на 21-летнего знакомого. На место прибыла бригада медиков, но правонарушители продолжали вести себя агрессивно, мешали работе врачей и препятствовали транспортировке пострадавшего. У него зафиксировали рассечение мягких тканей головы.

Сотрудники вневедомственной охраны поймали местных жителей в возрасте 19 и 22 лет, их доставили в 52-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском проспекте задержан мужчина, ударивший пассажира автобуса в ходе конфликта.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти