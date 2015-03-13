На Московском проспекте задержан мужчина, ударивший пассажира автобуса в ходе конфликта

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержан пассажир автобуса, который устроил в салоне хулиганские разборки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В транспортном средстве маршрута №191 4 мая произошел конфликт между двумя пассажирами. Во время ссоры один из них, помимо ненормативной лексики, пустил в ход кулаки, ударив 58-летнего оппонента по лицу. Материалы полицейской проверки были переданы в следственные органы, они 13 мая возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

На Московском проспекте в тот же день по подозрению в совершении преступления поймали 22-летнего уроженца Кемеровской области.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинском проспекте двое петербуржцев жестоко избили мужчину. Задержанных доставили в 74-й отдел для выяснения обстоятельств.

Фото: Piter.TV