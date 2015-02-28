На Ленинском проспекте двое петербуржцев жестоко избили мужчину

Задержанных доставили в 74-й отдел для выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы задержали двоих мужчин, подозреваемых в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 11 мая правоохранителям поступила информация о том, что на Ленинском проспекте произошла групповая драка. Всем нарядам вневедомственной охраны и полицейским передали приметы правонарушителей, скрывшихся с места происшествия. Пострадал 35-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломами скуловой кости и нескольких ребер, а также ушибленной раной головы.

На проспекте Героев поймали молодых людей, схожих по приметам с разыскиваемыми участниками конфликта. Их доставили в 74-й отдел для выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина напал с ножом на знакомого в ходе конфликта на Бестужевской.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти