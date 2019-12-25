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Мужчина напал с ножом на знакомого в ходе конфликта на Бестужевской
Сегодня, 14:23
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Мужчина напал с ножом на знакомого в ходе конфликта на Бестужевской

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В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнего пострадавшего.

Росгвардейцы задержали мужчину, который воспользовался ножом в ходе конфликта со знакомым. Пострадавший госпитализирован, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 12 мая полицейским поступила информация о том, что в квартире дома на Бестужевской улице произошла ссора, один из ее участников получил ранения. На лестничной площадке поймали нетрезвого 28-летнего гражданина, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. 

Предварительно, двое приятелей вместе выпивали. В какой-то момент началась перепалка, и задержанный схватил нож и нанес оппоненту удары в область груди и нижних конечностей. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнего пострадавшего. Правонарушителя отвезли в 66-й отдел, нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: следователи организовали проверку по факту нападения на журналистку на улице Грибакиных. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: бестужевская улица, нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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