Мужчина напал с ножом на знакомого в ходе конфликта на Бестужевской

В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнего пострадавшего.

Росгвардейцы задержали мужчину, который воспользовался ножом в ходе конфликта со знакомым. Пострадавший госпитализирован, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 12 мая полицейским поступила информация о том, что в квартире дома на Бестужевской улице произошла ссора, один из ее участников получил ранения. На лестничной площадке поймали нетрезвого 28-летнего гражданина, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.

Предварительно, двое приятелей вместе выпивали. В какой-то момент началась перепалка, и задержанный схватил нож и нанес оппоненту удары в область груди и нижних конечностей. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнего пострадавшего. Правонарушителя отвезли в 66-й отдел, нож изъяли.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти