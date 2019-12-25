Задержаны подозреваемые, которые в октябре избили подростка в Парголово

Все трое были в масках. Оказалось, что двое из задержанных – несовершеннолетние.

Трое в масках избили подростка в Парголово. Хулиганов нашли через четыре месяца в Сертолово, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Трое неизвестных в масках напали на 16-летнего юношу из Всеволожского района 22 октября 2024 года. Это произошло на углу Приозерского шоссе и Апраксинской улицы в Парголово (Осиновая Роща). Пострадавшего тогда госпитализировали в детскую больницу с контузией средней степени, отеком сетчатки и гематомами век. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве в составе группы.

Правоохранители 20 февраля по подозрению в совершении данного преступления задержали трех жителей Сертолово: 18-летнего и 17-летнего неработающих, а также 17-летнего гражданина Узбекистана, прибывшего в Россию для учебы, но который в итоге нигде не учится. Их допросили и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Piter.tv