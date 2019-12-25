17-летняя воспитанница Центра содействия семейному воспитанию подозревается в нападении на женщину

В травмпункте у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица, локтевых суставов, закрытый перелом правой плечевой кости.

Полицейские установили личность несовершеннолетней, избившей женщину в Приморском районе в начале августа после сделанного замечания.

В половине третьего ночи у дома 35 по Богатырскому проспекту на 37-летнюю петербурженку напала группа подростком после сделанного им замечания. Особенно ей досталось от девушки. В травмпункте у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины лица, локтевых суставов, закрытый перелом правой плечевой кости.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", установлена личность одной из подозреваемых. Это 17-летняя воспитанница Центра содействия семейному воспитанию Колпинского района. Несовершеннолетняя проживает в Центре с 2022 года, когда её родителей решили родительских прав.

Правоохранители советуют девушке самостоятельно явиться в полицию.

Ранее на Просвещения подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину из-за замечания о шуме.

