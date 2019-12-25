Петербуржец расплатился в магазине купюрами, распечатанными на струйном принтере

В полицию обратились представители крупного сетевого магазина на Богатырском проспекте.

В Приморском районе Петербурга задержали фальшивомонетчика, расплатившегося напечатанными на принтере деньгами. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратились представители крупного сетевого магазина на Богатырском проспекте. Они сообщили о посетителе, который расплатился на кассе двумя поддельными купюрами номиналом по 5000 рублей. подозреваемым оказался 63-летний житель дома 52 по Богатырскому проспекту.

Увидев оперативников на пороге своей квартиры, мужчина не стал отпираться и сообщил, что изготовил купюры на струйном принтере дома. Полицейские изъяли еще семь изготовленных купюр номиналом по 5 тысяч рублей, а также листы с изображением билетов банка, которые еще предстояло вырезать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Оперативники устанавливают точное количество торговых "точек", в которых петербуржец расплатился такими купюрами.

Фото: МВД по СПб и ЛО