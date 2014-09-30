На Просвещения подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину из-за замечания о шуме

Медпомощь мужчине не потребовалась.

Полиция проводит проверку по ночному инциденту с применением светошумового пистолета во дворе на проспекте Просвещения. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию в 23:25 11 августа поступило сообщение о драке с применением светошумового оружия у дома 20/25 по проспекту Просвещения. На месте полицейские задержали 16-летнего подростка. Он был доставлен для разбирательства в отдел и после опроса передан законным представителям.

У мужчины возник конфликт с подростками из-за сделанного им замечания вести себя тише в ночное время в общественном месте, после чего один из несовершеннолетних выстрелил ему в плечо из светошумового пистолета.

Медпомощь мужчине не потребовалась. Приняты меры к розыску остальных участников инцидента. По данному факту проводится проверка.

Фото: Piter.TV