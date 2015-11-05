На Богатырском проспекте начался финальный этап реконструкции водопровода

Новая магистраль диаметром 1000 мм обеспечит более стабильное и качественное водоснабжение для свыше 100 тысяч жителей Приморского района.

"Водоканал Санкт-Петербурга" вышел на завершающую стадию реконструкции водопроводной магистрали на Богатырском проспекте. Работы ведутся на участке от Гаккелевской улицы в сторону проспекта Сизова. Из общей протяженности трассы в 2,6 километра осталось проложить около 400 метров.

Новая магистраль диаметром 1000 мм обеспечит более стабильное и качественное водоснабжение для свыше 100 тысяч жителей Приморского района. Для прокладки применяются трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом российского производства. Такой материал устойчив к коррозии, выдерживает низкие температуры и рассчитан на срок службы порядка 100 лет.

Строительно-монтажные работы выполняются без ограничения автомобильного движения, что позволяет сохранить привычный трафик на проспекте. Завершение реконструкции запланировано на конец 2025 года, а восстановление благоустройства территории — на весну-лето 2026 года.

Также "Водоканал" подключил к воде здание детского центра хирургии врожденных пороков на Авангардной улице.

Фото: Telegram/ Водоканал Санкт-Петербурга