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В хостеле на Гончарной улице произошла смертельная драка
Сегодня, 9:10
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В хостеле на Гончарной улице произошла смертельная драка

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина до смерти избил гостя в хостеле в центре Петербурга. Об этом пишет 78.ru. 

Рано утром 26 января во дворе дома на Гончарной улице прохожие заметили неизвестного в крови, на вид которому было около 40 лет. Выяснилось, что он погиб, тело направили в морг. 

Предварительно, 37-летний житель хостела познакомился на улице с мужчиной и пригласил его к себе. Между ними произошел конфликт во время распития алкоголя, и хозяин жестоко избил гостя. Злоумышленник вытащил за ноги скончавшегося и скинул в подвал. 

Подозреваемый задержан, его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в квартире на Серебристом бульваре нашли тело пенсионера. 

Фото: Piter.TV

Теги: гончарная улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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