В хостеле на Гончарной улице произошла смертельная драка

Мужчина до смерти избил гостя в хостеле в центре Петербурга. Об этом пишет 78.ru.
Рано утром 26 января во дворе дома на Гончарной улице прохожие заметили неизвестного в крови, на вид которому было около 40 лет. Выяснилось, что он погиб, тело направили в морг.
Предварительно, 37-летний житель хостела познакомился на улице с мужчиной и пригласил его к себе. Между ними произошел конфликт во время распития алкоголя, и хозяин жестоко избил гостя. Злоумышленник вытащил за ноги скончавшегося и скинул в подвал.
Подозреваемый задержан, его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: в квартире на Серебристом бульваре нашли тело пенсионера.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все