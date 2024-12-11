В хостеле на Гончарной улице произошла смертельная драка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина до смерти избил гостя в хостеле в центре Петербурга. Об этом пишет 78.ru.

Рано утром 26 января во дворе дома на Гончарной улице прохожие заметили неизвестного в крови, на вид которому было около 40 лет. Выяснилось, что он погиб, тело направили в морг.

Предварительно, 37-летний житель хостела познакомился на улице с мужчиной и пригласил его к себе. Между ними произошел конфликт во время распития алкоголя, и хозяин жестоко избил гостя. Злоумышленник вытащил за ноги скончавшегося и скинул в подвал.

Подозреваемый задержан, его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в квартире на Серебристом бульваре нашли тело пенсионера.

Фото: Piter.TV