Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на Можайской

Мужчина, находясь в квартире дома на улице Можайской, в ходе конфликта нанес деревянным молотком не менее 3 ударов по голове своей сожительнице, после чего галстуком сдавил ей шею.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства в Адмиралтейском районе. Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, мужчина, находясь в квартире дома на улице Можайской, в ходе конфликта нанес деревянным молотком не менее 3 ударов по голове своей сожительнице, после чего галстуком сдавил ей шею. Женщина скончалась на месте происшествия. Длительное время фигурант скрывал о совершенном им преступлении, обратившись в правоохранительные органы с заявлением о содеянном лишь 23 января.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу