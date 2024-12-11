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Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на Можайской
Сегодня, 16:50
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на Можайской

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Мужчина, находясь в квартире дома на улице Можайской, в ходе конфликта нанес деревянным молотком не менее 3 ударов по голове своей сожительнице, после чего галстуком сдавил ей шею.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства в Адмиралтейском районе. Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, мужчина, находясь в квартире дома на улице Можайской, в ходе конфликта нанес деревянным молотком не менее 3 ударов по голове своей сожительнице, после чего галстуком сдавил ей шею. Женщина скончалась на месте происшествия. Длительное время фигурант скрывал о совершенном им преступлении, обратившись в правоохранительные органы с заявлением о содеянном лишь 23 января.      

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения. 

Фото:  ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: можайская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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