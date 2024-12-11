На Можайской улице нашли тело задушенной в новогоднюю ночь девушки

Подозреваемый сам во всём сознался.

Уроженец Волгограда сознался в убийстве сожительницы в Петербурге в новогоднюю ночь. По данным 78.ru, он обратился к своему адвокату, чтобы во всём сознаться.

По словам мужчины, он со своей 28-летней девушкой праздновал Новый год в съёмной квартире на Можайской улице. Во время ссоры он схватил молоток и ударил девушку по голове, а затем задушил галстуком. Тело он просто оставил лежать в одной из комнат.

Подозреваемый жил с мёртвой возлюбленной в одной квартире до 23 января. Полицию вызвал адвокат, которому мужчина всё и рассказал. Когда в квартиру попали правоохранители, тело уже начало разлагаться. На месте работают следователи.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства на Карпинского.

Фото: Piter.tv