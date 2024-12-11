Возбуждено уголовное дело по факту убийства на Карпинского

Фигуранту предъявлено обвинение.

В Петербурге жителю Липецка предъявлено обвинение в совершении убийства на улице Карпинского.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, 20 января подозреваемый, находясь в состоянии опьянения в квартире дома на улице Карпинского, нанес своему знакомому множественные удары осколком зеркала в область шеи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу