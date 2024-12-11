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Возбуждено уголовное дело по факту убийства на Карпинского

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Фигуранту предъявлено обвинение.

В Петербурге жителю Липецка предъявлено обвинение в совершении убийства на улице Карпинского.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. 

По данным следствия, 20 января подозреваемый, находясь в состоянии опьянения в квартире дома на улице Карпинского, нанес своему знакомому множественные удары осколком зеркала в область шеи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: убийство, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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