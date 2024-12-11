В Петербурге участника СВО зарезали осколком зеркала

Он подписал контракт и ушел служить после убийства трёх человек.

Участник СВО погиб во время конфликта со своим знакомым в Калининском районе Петербурга. Как стало известно "Фонтанке", 32-летний мужчина получил несколько ударов осколком зеркала.

Вечером 20 января полицейские приехали в 6 дом по улице Карпинского после звонка местной жительницы, в дверь которой барабанил пьяный сосед.

Приехавшие правоохранители нашли в арендуемой квартире труп 32-летнего мужчины с резаными ранами головы и шеи. По подозрению в совершении убийства на месте задержан 21-летний знакомый погибшего. Пока что на него составлен протокол о мелком хулиганстве, ожидается возбуждение уголовного дела.

Убитый в 2013 году был осужден на 19 лет за расстрел троих человек в Кемеровской области. Он после расставания с девушкой убил ее мать, отчима и знакомую. В конце января 2023 года мужчина был помилован на основании указа президента России.

Ещё одному петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на бульваре Новаторов.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)