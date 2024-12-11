Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на бульваре Новаторов

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении убийства в Кировском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 19 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на бульваре Новаторов, ударил своего знакомого ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ещё одного петербуржца задержали по подозрению в покушении на убийство матери.

Вилдео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу