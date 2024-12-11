Петербуржца задержали по подозрению в покушении на убийство матери

Женщина доставлена в больницу.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство пожилой матери. Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в ночь с 19 на 20 января 2025 года петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на Антоновской улице совместно со своей пожилой матерью, в ходе конфликта нанес ей множественные удары топором в область головы и туловища. Женщина доставлена в больницу.

Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Петербурженка 8 лет проведет в колонии за убийство сожителя в коммуналке на Наставников.

Фото и видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу