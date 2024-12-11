Петербурженка 8 лет проведет в колонии за убийство сожителя в коммуналке на Наставников

Тело женщина хранила на балконе около месяца.

В Красногвардейском районе огласили приговор по уголовному делу об убийстве. Подробности рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 16 марта 2024 года В., находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе комнаты в одной из коммунальных квартир в доме 7 по проспекту Наставников, в ходе очередного конфликта, ударила сожителя кухонным ножом в грудь.

От полученной травмы мужчина скончался на месте преступления. Тело женщина хранила на балконе около месяца.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности В. и назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Накануне на проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в убийстве.

Фото: прокуратура СПб