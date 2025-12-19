Суд в Петербурге лишил пару комнаты в коммуналке после сделки

Комнату за 3,4 млн рублей изъяли у новых владельцев по иску соседки.

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о передаче комнаты в коммунальной квартире соседке прежнего владельца, признав нарушение права преимущественной покупки.

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение суда первой инстанции по делу о комнате в коммунальной квартире на Загородном проспекте. Молодая пара лишилась жилого помещения, приобретенного в 2023 году за 3,4 миллиона рублей, несмотря на соблюдение стандартных нотариальных процедур при оформлении сделки. Перед покупкой нотариус направил уведомления о продаже комнаты всем соседям по коммунальной квартире в соответствии с требованиями законодательства. Ответов в установленный срок получено не было, после чего сделка была завершена. Новые собственники заселились и вложили в ремонт более одного миллиона рублей.

Позднее между новыми владельцами и соседями возник конфликт. Соседи, которые, по словам покупателей, сдавали жилье нелегальным мигрантам, обратились в суд с иском о нарушении их права преимущественной покупки. Они заявили, что не были надлежащим образом уведомлены о продаже. Суды пришли к выводу, что направления уведомления по адресу регистрации соседки оказалось недостаточно. Суд указал, что нотариус должен был установить ее фактическое место проживания и направить уведомление туда. Решением суда соседке передано право выкупа комнаты за 3,4 миллиона рублей. Денежные средства уже внесены на депозит суда. Вопрос компенсации расходов на ремонт, превышающих один миллион рублей, на данный момент остается нерешенным.

Фото: Piter.TV