В Морском порту Усть-Луга рабочий получил повреждения ковшом экскаватора

В Кингисеппском районе возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий. Подробностями поделились в СК Ленинградской области.

По данным следствия, 7 декабря 2025 года сотрудники коммерческой организации зачищали уголь в вагонах в Морском торговом порту Усть-Луга. Рабочий, находясь внутри грузового вагона, получил повреждения ковшом экскаватора. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении на следующий день.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе следствия будут установлены сотрудники, в обязанность которых входило обеспечение безопасности производственного процесса.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области