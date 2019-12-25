  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На стройке в Усть-Луге погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:00
62
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На стройке в Усть-Луге погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело

0 0

Сварщик выполнял работы на высоте, находясь под эстакадой.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ после гибели рабочего на строительном объекте в Кингисеппском районе. Трагедия произошла накануне, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Сварщик выполнял работы на высоте, находясь под эстакадой. Он оказался зажатым между корпусом люльки подъемника и бетонной балкой. Полученные повреждения стали смертельными. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой монтажник сорвался с высоты 11-го этажа на Полюстровском проспекте в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: гибель рабочего, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии