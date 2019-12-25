На стройке в Усть-Луге погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело

Сварщик выполнял работы на высоте, находясь под эстакадой.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ после гибели рабочего на строительном объекте в Кингисеппском районе. Трагедия произошла накануне, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Сварщик выполнял работы на высоте, находясь под эстакадой. Он оказался зажатым между корпусом люльки подъемника и бетонной балкой. Полученные повреждения стали смертельными.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий случившегося.

Фото: пресс-служба СК РФ