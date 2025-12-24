  1. Главная
Рабочий погиб при установке железобетонных стоек в Мурино
Сегодня, 14:22
Сотрудники коммерческой организации выполняли монтажные работы.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Как рассказали в СК РФ, в Мурино 17 февраля погиб рабочий. 

Сотрудники коммерческой организации выполняли монтажные работы по установке железобетонных стоек, в ходе которых разорвались стропы грузоподъемного крана. В результате стойка упала на одного из работников: мужчина получил смертельные травмы. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее на Piter.TV: дело о гибели рабочего в шахте лифта на петербургском предприятии передано в суд. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: гибель рабочего, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

