Рабочий погиб при установке железобетонных стоек в Мурино

Сотрудники коммерческой организации выполняли монтажные работы.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Как рассказали в СК РФ, в Мурино 17 февраля погиб рабочий.

Сотрудники коммерческой организации выполняли монтажные работы по установке железобетонных стоек, в ходе которых разорвались стропы грузоподъемного крана. В результате стойка упала на одного из работников: мужчина получил смертельные травмы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее на Piter.TV: дело о гибели рабочего в шахте лифта на петербургском предприятии передано в суд.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти