Сегодня, 8:58
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Подросток за рулем Lexus устроил езду по парку в Мурино

Решается вопрос о привлечении 33-летней матери к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Правоохранители установили водителя автомобиля Lexus, который устроил езду по парковой зоне в Мурино в Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России. 

За рулем иномарки был 14-летний подросток: он катался по газонам у футбольного поля на Ручьевском проспекте, едва не задев группу молодежи. Юноша взял машину у своего знакомого. 

Нарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства. С несовершеннолетним провели воспитательную беседу, решается вопрос о привлечении 33-летней матери к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. 

Ранее на Piter.TV: молодой водитель Hongqi привлечен к ответственности за опасную перевозку пассажиров на Васильевском острове. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

