Подросток за рулем Lexus устроил езду по парку в Мурино

Правоохранители установили водителя автомобиля Lexus, который устроил езду по парковой зоне в Мурино в Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России.

За рулем иномарки был 14-летний подросток: он катался по газонам у футбольного поля на Ручьевском проспекте, едва не задев группу молодежи. Юноша взял машину у своего знакомого.

Нарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства. С несовершеннолетним провели воспитательную беседу, решается вопрос о привлечении 33-летней матери к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти